GEBRUIKSERVARING

STAAN SOMMIGE DINGEN ERGENS ANDERS?

-Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om snel aan je run te beginnen en er zeker van te zijn dat je GPS-signaal sterk genoeg is om je run vast te leggen. We hebben ook het scherm dat je tijdens je run ziet, verbeterd zodat je tijdens het hardlopen meteen toegang hebt tot de belangrijkste gegevens. Om te wisselen tussen afstand, duur, tempo en hartslag, tik je tijdens het hardlopen simpelweg één keer op het scherm dat vervolgens automatisch de volgende soort gegevens laat zien.

-We hebben de teller met je totale gelopen afstand verplaatst: je vindt hem nu boven aan je activiteitengeschiedenis. Geen zorgen, al je kilometers zijn meegenomen.

WAAROM HEEFT NIKE HET DESIGN VAN DE APP VERANDERD?

-Je vindt nu makkelijker de opties die belangrijk zijn voor jou als hardloper. Daarnaast hebben we alle obstakels tussen jou en de startknop weggehaald. Waar wacht je nog op?

-We hebben ook de gebruikservaring in al onze Nike+ apps gelijkgetrokken en nieuwe functies toegevoegd, zoals de secties Feed, Inbox en Club die vanuit alle apps toegankelijk zijn — zowel vanuit de Nike+ Run Club app, de Nike+ Training Club app en de Nike+ app.

WAAR VIND IK MIJN COACHINGPROGRAMMA?

-Je vindt je Nike+ Coach programma in de hoofdpagina van onze app. Tik op het tabblad 'Mijn coach' om te zien wat je coach je vandaag voorschrijft.

WAT IS DE CLUB?

-Het tabblad Club in onze app is de beste plek om te zien wat er allemaal gebeurt in je vriendengroep en de wereldwijde Nike+ Run Club community. Hier vind je de vriendenranking en kun je via #hashtags in contact te komen met andere gebruikers van Nike+ tijdens live evenementen en community-uitdagingen. Ontdek een nieuwe groep of uitdaging om je bij aan te sluiten met het zoekveld.

WAT IS ER GEBEURD MET MIJN SCHOENTAGS?

-We hebben grote veranderingen doorgevoerd in de manier waarop we de gelopen afstand voor een paar schoenen bijhouden en opslaan, waaronder een nieuwe bibliotheek vol hardloopschoenen om uit te kiezen. Helaas kunnen we daardoor de afstand gelopen met je oude schoenen niet meenemen.