DE TROTS VAN PORTUGAL Overwinningen behalen voor je club is mooi, maar het beste gevoel krijg je wanneer je wint voor je land. Ronaldo dient als een inspiratie voor een heel land en heeft in de grootste toernooien ter wereld gespeeld. Hij is aanvoerder voor Portugal, degene met de meeste doelpunten op zijn naam — kortom, de beste speler van Portugal. Maar voor een speler van zijn kaliber is de beste zijn niet goed genoeg: "Ik ben pas helemaal tevreden met mijn carrière als ik met Portugal een beker heb kunnen dragen", aldus Ronaldo.