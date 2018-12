IK WAS EEN HARTENBREKER Ik genoot ervan avonden te verpesten. Ik proefde

de angst zodra ik het veld op stapte. Ik was vastbesloten

de spelbreker te zijn. Niets haalt het bij het feestje

verpesten in een stadion. Dankzij de vijandigheid voelde

ik me prima thuis. Bedankt voor de gastvrijheid.