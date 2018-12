KD 8 KD's spel is nauwkeurig en meedogenloos, zijn volgende zet onvoorspelbaar. Maar dat hij komt, is zeker. Zijn achtste signature-schoen biedt flexibele ondersteuning en innovatieve demping. De schoen is licht, nauwsluitend en comfortabel, zodat je vanuit elke hoek en met elke snelheid een onvoorspelbare aanval kunt doen.