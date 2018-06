ESTO ES EN SUS MARCAS, LISTOS, FUERA La guía definitiva para comenzar a correr. En el mundo del running, corremos unidos porque compartimos esta verdad: todos podemos ser corredores. (Sí, incluso tú.) Pero en el comienzo no fue así. Comenzamos como nuevos corredores. Pasamos por las primeras carreras, esas en las que se lucha, las carreras del tipo "Uh, esto apesta" y las carreras "¡Guau!, no sabía que tenía pasta para esto". Luego nos dimos cuenta de que ser un corredor no significa solo correr. Ser un corredor es algo que todos llevamos en nuestro interior. Es por eso que Nike+ Run Club existe para iniciarte en esta aventura. Ven a correr con nosotros. Es posible que aún tengas algunos temores, dudas o incluso aprensiones. Antes de que cruces la línea de meta, queremos terminar con algunos de los temores comunes con que cargan muchos corredores principiantes.



NO NECESITAS UN TIPO DE CUERPO EN PARTICULAR PARA SER UN CORREDOR La verdad es que, si tienes un cuerpo, eres un corredor. Eso es todo. No importa el tipo de cuerpo que tengas, no se pone en duda si eres un corredor o no. NADIE TE JUZGA POR SER UN CORREDOR NUEVO A menos que corras con un letrero gigante en tu cuello que diga "novato", la gente no lo notará. Es posible que te sientas cohibido, pero lo cierto es que nadie te juzga cuando te ve correr. Es más probable que se sientan inspirados por ti. NO NECESITAS CORRER TODOS LOS DÍAS PARA MEJORAR La regularidad es la clave para mejorar tus carreras, pero no exageres. Los días de recuperación son tan importantes como los entrenamientos más intensos, de modo que está bien tomarse uno o dos días libres. NO TIENES QUE ESPERAR A MEJORAR PARA CORRER CON OTRAS PERSONAS Que no te intimide correr en un grupo. De hecho, busca pronto amigos con quienes puedas correr. Los corredores que corren juntos a menudo se fortalecen y se apoyan mutuamente sin importar su ritmo o nivel. Recuerda que puedes correr con nosotros en las sesiones en vivo de NRC. Encuentra un Run Club cercano.