Running Vêtements

Les vêtements de running Nike comprennent des hauts et des bas pour le running, quelle que soit la météo. Vous trouverez les derniershauts, shorts, tights et collants, vestes, chaussettes et plus encore. La technologie Nike Dri-FIT, intégrée à nos vêtements de running, évacue la transpiration et accélère l'évaporation pour que vous restiez au sec et concentré pendant votre run. Certains articles sont également isolants et résistent à l'eau pour vous garder au chaud et au sec par temps froid et pluvieux. Les vêtements de running Nike et les programmes d'entraînement Nike+ Run Club sont conçus pour vous aider à donner le meilleur de vous-même, quels que soient vos objectifs et la distance parcourue. Découvrez notre sélection complète de vêtements de running Nike, disponibles pour Homme, pour Femme et pour Enfant.