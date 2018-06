NIKE ZONED SCULPT Ce modèle réputé pour flatter vos formes se caractérise par une conception sans coutures qui épouse la ceinture abdominale et applique un degré de compression aux endroits stratégiques. Idéal pour le cardio, les séances de yoga intensif et les entraînements haute intensité. « Je me sens forte dès que je l'enfile. La taille haute m'aide à me concentrer sur ma posture et à me sentir prête à transpirer. »

Eva Redpath, coach Nike