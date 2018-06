NIKE EPIC RUN Avec une coupe qui accompagne chacune de vos foulées, un maintien extensible et de nombreuses poches, vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur la vitesse. Idéal pour les distances courtes et moyennes et le fractionné. « Je le choisis les jours d'entraînement centrés sur la vitesse ou la distance, lorsque je repousse mes limites et que j'ai besoin d'un peu plus de maintien. »

Coach Robyn LaLonde, Chicago