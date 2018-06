Plus timide qu'extroverti, Lelisa exsude une confiance tranquille, née de ses accomplissements, plutôt que de l'autosatisfaction. Rien de surprenant pour un coureur qui dit s'inspirer des coureurs éthiopiens de renom qui l'ont précédé. (Il espère un jour voir son visage s'étaler sur les panneaux d'affichage à l'image de ses héros.) Marcher sur les traces de certains des meilleurs coureurs de longue distance de tous les temps serait intimidant pour n'importe qui.



C'est peut-être pour cela que Lelisa est impatient de s'imprégner des informations et conseils de l'équipe de recherche Breaking2. Bien qu'elle implique un manque d'expérience, sa jeunesse lui permet également d'être plus ouvert à de nouvelles expériences.



« Il est très réceptif et prend volontiers en compte les suggestions que nous lui offrons. Il prend tout ce que nous pouvons lui donner et plus », explique le Dr Brett Kirby, chercheur au laboratoire de recherche sportive de Nike et médecin en chef de Breaking2.



En quatre marathons, Lelisa n'est pas encore passé sous la barre des 2h10', mais avec l'aide de l'équipe, il fait évoluer son entraînement et sa préparation : plus de travail sur la vitesse, moins de volume pur et une attention toute particulière à la nutrition.



« La science nous a aidés à accomplir de nombreuses choses : électricité, voitures, avions, téléphones portables, appareils-photos, satellites. C'est grâce à elle que nous nous sommes inspirés des oiseaux pour inventer les avions. Les meilleurs scientifiques pensent que le défi [Breaking2] est réalisable. Il est donc fort possible que la science nous permette également d'accomplir cela », explique Lelisa.