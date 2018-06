NIKELAB ACG :

MOVE. ADAPT. PROTECT.

La collection NikeLab ACG est conçue pour faire face à tout type de conditions. Ces vêtements sont destinés aux hommes et femmes qui partent affronter la jungle urbaine, même en cas de fortes chaleurs ou de pluies torrentielles. Créée en collaboration avec le fondateur d'ACRONYM®, Errolson Hugh, la collection NikeLab ACG incarne son approche fonctionnelle du design, ainsi que la passion de Nike pour les vêtements offrant performances et mobilité. Avec un tissu protecteur et respirant, une coupe parfaitement ajustée, et un design stylé, les modèles de la collection vous permettent de bouger, d'adapter votre look en fonction de la météo, et de vous protéger des intempéries. ACG signifie All Conditions Gear (équipement pour toutes les conditions). Et ce n'est pas une promesse en l'air.