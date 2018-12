CHAUSSURES ROSHE POUR ENFANT

Découvrez la basket Nike Roshe pour enfant, ultra-légère, ultra-confortable et ultra-polyvalente. Pensée pour accompagner votre jeune sportif dans toutes ses activités quotidiennes, la Nike Roshe est une chaussure exclusivement faite pour la ville. Son design épuré s'inspire de l'esprit zen, et vise à atteindre l'équilibre parfait entre détente et concentration. La chaussure Nike Roshe pour enfant est dotée d'une empeigne respirante et d'une semelle intermédiaire souple qui permet de la porter avec ou sans chaussettes. Simple et confortable, elle s'adapte à toutes les tenues de votre enfant. Découvrez également les chaussures Roshe pour homme et femme.