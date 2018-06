LES ESSENTIELS DU RUNNING

DÉMARREZ DU BON PIED

OK, il s'agit d'un guide Nike. Vous vous attendez donc à ce que nous parlions tout d'abord des chaussures. Mais faites-nous confiance, s'il y a un élément de votre tenue à ne pas négliger à vos débuts, c'est bien celui-ci.



Ne songez même pas à utiliser votre vieille paire de baskets pour vous lancer dans le Running. Ne choisissez pas non plus vos chaussures de running uniquement en fonction de leur look, même si vous trouvez un modèle parfaitement assorti à votre nouveau sac banane.



Achetez les chaussures qui répondent à vos besoins. Rendez-vous dans le magasin Nike le plus proche pour obtenir une analyse de run gratuite. Il vous sera demandé de courir sur un tapis de course afin qu'un expert Nike analyse votre foulée et sélectionne les chaussures qui s'adaptent le mieux à votre biomécanique. Ce test ne prend que quelques minutes et vous permettra de trouver la paire idéale.

TENUE

Commençons par les fondamentaux. Il est vrai que nous insistons beaucoup sur nos innovations, mais la raison pour laquelle la technologie est si importante, c'est qu'elle peut vous aider à mieux courir. Un tel équipement peut vous donner l'impression d'être plus rapide, plus à l'aise et même plus au frais, ce qui rend le Running encore plus sympa. Voici quelques éléments à prendre en considération lorsque vous préparez votre tenue de running.

PAS DE SOUCI

Une règle essentielle : ne courez pas avec un tee-shirt en coton. Les fibres du coton s'alourdissent et restent humides lorsque vous transpirez, et vous apportent donc difficilement de la fraîcheur. Les maillots fabriqués dans des matières spécialement conçues pour le Running (telles que Dri-FIT) sont excellents car ils sont légers et confortables et ne se gorgent pas d'eau. Nous vous conseillons d'avoir un ou deux maillots Dri-FIT dans votre garde-robe de running.

LE TOP DES BAS

La plupart des coureurs préfèrent le short ou les collants/tights. Il existe une grande variété de styles et d'innovations en matière de collants (ou tights) hautes performances, ainsi qu'un large choix de modèles de short. Les collants (ou tights) peuvent garder les jambes au chaud et empêcher les irritations. Le short, quant à lui, est idéal quand il fait chaud. Vous pouvez porter ce que vous voulez ; assurez-vous simplement que votre bas ne vous freine pas.

DES CHAUSSETTES DE COMPÉT'

Les ampoules, ça craint. Les chaussettes de running peuvent vous éviter ce désagrément. Elles absorbent mieux la transpiration que les chaussettes classiques, comportent un rembourrage sur certaines zones pour plus de confort et assurent une compression pour minimiser le gonflement. Il en existe de tous les types, de l'invisible « No Show » à la montante au-dessus du genou, en passant par la mi-mollet ou la basse : c'est juste une affaire de goût.

NE NÉGLIGEZ PAS LA BRASSIÈRE

Si vous êtes une femme, votre brassière importe tout autant que vos chaussures. 80 % des femmes choisissent la mauvaise taille et le mauvais type de brassière. Rejoignez les 20 % restants. Évitez les problèmes de dos et obtenez le maximum de confort en portant une brassière efficace lorsque vous courez. Utilisez le service en ligne Nike Pro Bra 360 Fit pour trouver la taille qui vous convient.