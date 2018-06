Vous vous êtes attaqué à différents types de run depuis vos débuts. C'est le moment de penser à l'influence que votre posture peut avoir sur votre expérience de run. REDRESSEZ-VOUS, SANS CRISPATION Les coureurs ont tendance à garder une tension dans le haut du corps. Gardez la tête droite, le regard vers l'avant (tout en restant attentif au sol, afin d'éviter les racines d'arbre sur les chemins par exemple), laissez vos bras se balancer naturellement, ne contractez pas vos épaules et ne serrez pas les poings. RESTEZ DÉTENDU POUR GAGNER DE LA VITESSE Relâcher votre visage, votre cou et vos épaules vous permettra de ne pas brûler inutilement l'énergie qui vous sera utile pour finir le run avec vigueur. Restez détendu pour gagner de la vitesse. AVEC JUSTE CE QU'IL FAUT DE DÉCONTRACTION… Vous cherchez à obtenir une foulée régulière et efficace. Trouvez le bon équilibre. INUTILE DE CHANGER DE POSTURE POUR ALLER PLUS VITE Chaque corps est unique. C'est la raison pour laquelle vous trouverez naturellement la foulée qui convient au vôtre. Laissez la vôtre s'exprimer. Même s'il existe quelques astuces universelles, votre corps deviendra plus performant à mesure que vous pratiquerez le running et gagnerez en force.