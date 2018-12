QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE L'APPLE WATCH NIKE+ AVEC GPS SEULEMENT ET L'APPLE WATCH NIKE+ GPS + MOBILE ? GPS L'Apple Watch Series 3 (GPS) vous permet d'envoyer des SMS, de répondre à des appels téléphoniques et de recevoir des notifications lorsqu'elle est connectée à votre iPhone via Bluetooth et Wi-Fi. Le GPS intégré fonctionne indépendamment de votre iPhone pour suivre les distances parcourues, votre allure et votre itinéraire pendant les entraînements.

GPS + Mobile L'Apple Watch Series 3 (GPS + Mobile) est dotée de toutes les fonctionnalités décrites ci-dessus, ainsi que d'un mobile intégré. Elle vous offre la liberté d'envoyer et de recevoir des SMS, de répondre à des appels téléphoniques et de recevoir des notifications même lorsque vous n'avez pas votre iPhone avec vous.

Qu'est-ce que le support aux opérateurs de téléphonie mobile ?

Connecter l'Apple Watch à un réseau mobile nécessite d'utiliser le même opérateur que celui utilisé pour votre iPhone, et Apple ajoute sans cesse des opérateurs. Si vous opérateur actuel ne prend pas en charge l'Apple Watch, la fonction mobile ne fonctionnera pas si aucune assistance ne vous est fournie.

Les opérateurs participants sont sujets à modifications. Veuillez vous rapprocher de votre opérateur pour obtenir des informations à jour.