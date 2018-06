À L'ORIGINE DU DESIGN PLUS LÉGER, PLUS RAPIDE, PLUS PUISSANT Le jeu de LeBron évolue sans cesse. Saison après saison, il semble plus rapide et plus puissant. Inspirés par cette vitesse et cette énergie toujours plus impressionnantes, les designers de Nike ont souhaité concevoir une chaussure plus légère et plus rapide, tout en offrant le même niveau de protection et de réactivité exigé par LeBron pour chacun de ses modèles signatures. Ils ont ainsi intégré un nouveau strap au milieu du pied, du mesh ultra-léger et un amorti Nike Zoom Air deux fois plus épais que celui de la LeBron XII.