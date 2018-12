Mal ehrlich: Was hättest du als Kind nicht dafür gegeben, dich ebenso cool präsentieren zu können wie deine erwachsenen Idole? Erspare angehenden Sportlern diese frustrierende Erfahrung und motiviere sie bereits im zarten Alter zu athletischen Höchstleistungen – auch wenn diese möglicherweise zunächst einmal in einigen wenigen unsicheren Schritten besteht. Zahlreiche Nike Schuhe für Kinder sind kindgerechte Modelle der Versionen für Erwachsene, etwa der Kollektion Nike Air Max oder Huarache. Mache Kleinen eine große Freude, indem ihr die Welt gemeinsam und im Partnerlook erkundet. Einige Modelle sind sogar personalisierbar und ermöglichen einen wirklich einzigartigen Look, der den individuellen Vorlieben junger Wesen entspricht.

AUCH SPITZENSPORTLER HABEN KLEIN ANGEFANGEN

Nike Sportschuhe für Kinder sehen nicht nur cool aus, sondern bieten selbstverständlich sämtliche technologischen Raffinessen, die auch bei den Modellen für Erwachsene überzeugen. Je nachdem, welche Sportart dein kleiner Liebling betreibt, solltest du die Kategorien Laufschuhe, Fußballschuhe, Basketballschuhe oder Skateboardschuhe für Kinder durchstöbern. Mit den richtigen Schuhen macht der Sport gleich doppelt viel Spaß, und darauf kommt es gerade am Beginn einer potenziell großen Karriere an. Falls du die Entscheidung lieber dem kleinen Experten selbst überlassen möchtest: In unserem Online-Shop sind auch Geschenkgutscheine erhältlich, mit denen stilbewusste Nachwuchssportler sich nach eigenem Geschmack ausstatten können.