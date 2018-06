PROBIERE EIN NEUES WORKOUT AUS 2. Down the Ladder and Back Up: (In diesem 30-minütigen Workout trainierst du in verschiedenen Laufgeschwindigkeiten und unterschiedlichen Zeitintervallen. Bei kürzeren Intervallen erhöht sich dein Tempo, bei längeren Intervallen läufst du langsamer.) Zeit--Tempo--Steigung 0:00 — 4:00--Aufwärm-/Erholungstempo--1.0

4:00 –6:00--10K-Tempo--4.0

6:00 – 8:00--5K-Push--1.0

8:00 –9:00--Aufwärm-/Erholungstempo--1.0

9:00 – 11:00--10K-Tempo--6.0

11:00 –13:00--5K-Push--1.0

13:00 – 14:00--Aufwärm-/Erholungstempo--1.0

14:00 –16:00--10K-Tempo--8.0

16:00 – 18:00--5K-Push--1.0

18:00 – 20:00--Aufwärm-/Erholungstempo--1.0