THE TEN:NIKE INC. c/o ヴァージル・アブロー™ Nike Inc.とヴァージル・アブローがThe Tenで コラボレーション。これは、スポーツとカルチャーの レンズを通して見たNikeの過去、現在、未来の姿を 映し出すプロジェクトだ。ヴァージルのデザイン 理念を、Nikeから生まれた10のシルエットに適用。 絶対的な伝説を持つエア ジョーダン 1から、絶え間ない 革新を体現したズーム ヴェイパーフライまで、 シューズに隠されたストーリーを見出し、 それぞれの名作の本質を新たな解釈で再構築した。