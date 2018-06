WHAT'S THE DIFFERENCE BETWEEN APPLE WATCH NIKE+ WITH JUST GPS AND APPLE WATCH NIKE+ GPS + CELLULAR? GPS Apple Watch Series 3(GPS)では、BluetoothまたはWi-Fi通信を使用してお持ちのiPhoneに接続しているときに、テキストメッセージの送受信、かかってきた電話の通話、通知の受信ができます。 内蔵のGPSはiPhoneに依存せずに機能し、ワークアウト中の距離、ペース、ルートのマッピング情報を提供します。

GPS + Cellular Apple Watch Series 3(GPS+Cellular)では、上のGPS対応モデルと同じ機能がすべて提供されるのに加え、セルラー通信機能も内蔵しています。 そのため、iPhoneが手元にないときでも、テキストメッセージの送受信、かかってきた電話の通話、通知の受信が可能です。

セルラー通信キャリアは対応していますか? Apple Watchを携帯電話通信網に接続するには、お持ちのiPhoneと同じ通信キャリアの契約が必要となります。Appleでは、対応キャリアを順次増やしております。 現在契約中のキャリアのサービスがApple Watchに対応していない場合、対応サービスが提供されるまで、セルラー通信機能は使用できません。

対応キャリアは随時変更されます。 ご契約中のキャリアで最新情報をご確認ください。