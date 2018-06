ARTICOLI PERSONALIZZABILI Calcio

Progetta le tue scarpe da calcio personalizzate con NIKEiD. Acquistane un paio su misura adatto al tuo terreno preferito e in grado di potenziare il tuo stile di gioco affermando al contempo la tua personalità. Scegli il tuo modello preferito tra le gamme Mercurial, Magista, Tiempo e Hypervenom secondo le loro caratteristiche e il tipo di superficie prevista: terreno asciutto, umido, sintetico o partita indoor. Scegli i tacchetti secondo l’aderenza desiderata e definisci i colori sul collo e la tomaia per creare un look unico o per abbinarla ai colori della tua squadra. Aggiungi quindi il tuo nome o un numero o un messaggio per te importante. In questo modo unirai le tecnologie Nike all’avanguardia per il calcio al tuo gusto estetico personale.