SCARPE AIR MAX PERSONALIZZATE NIKEID

L’iconica linea Air Max di Nike con l’ammortizzazione e la flessibilità eccezionali non ha certo bisogno di presentazioni. Dal lancio delle prime Air Max oltre trent’anni fa sono stati creati numerosi modelli ormai classici e numerose versioni rivisitate. Dalla Air Max 1 alla VaporMax, passando per la Air Max 90, 95, 97, Air Max Zero, ecc. o per il running, lo sport o il tempo libero, ce n’è per tutti gli stili e tutte le attività. Ognuna di esse è disponibile in un’ampia gamma di materiali, colori e stampe, ma se non trovi quella che fa per te, puoi personalizzare le tue Air Max in modo da trovare l’esatto modello dei tuoi sogni.