QUANDO LE PARTITE SONO VINTE PRIMA ANCORA DI INIZIARE Per i campioni, ogni minuto di allenamento è un'occasione per migliorare. Le ore di incessante esercizio sono decisive per l'aggiudicazione di un match point. NikeCourt, in collaborazione con la Mouratoglou Tennis Academy, presenta una serie di suggerimenti e conoscenze utili per l'allenamento che possono aiutarti a padroneggiare ogni aspetto del tuo gioco. Scopritrice dei migliori giovani talenti del mondo, la Mouratoglou Tennis Academy si impegna a offrire a questi giovani atleti un ambiente di lavoro intenso e mirato in cui crescere. Fondata da Patrick Mouratoglou, coach di Serena Williams, l'accademia lavora a stretto contatto con NikeCourt per offrire conoscenze esclusive ed elevare il livello di ogni allenamento.