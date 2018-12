GEL CON COCCO, CACAO E SEMI DI CHIA (Dosi per circa 1 tazza)

"In determinate fasi del loro allenamento, alcuni dei nostri atleti che lavorano sulla resistenza seguono un regime alimentare più povero di carboidrati e più ricco di grassi. In questi casi, consigliamo loro di assumere snack come questo, ricchi di energia ma senza la pesantezza solitamente associata ai carboidrati", commenta Weller. "Il cocco offre un apporto eccellente di grassi salutari e trigliceridi a catena media, facili da assorbire e in grado di fornire rapidamente energia. Inoltre, sia il cacao che i semi di chia sono ricchi di antiossidanti e contengono una buona dose di minerali, come magnesio e potassio, utili per l'equilibrio elettrolitico."