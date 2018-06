Se non sai come calibrare l'andatura, ascolta le tue sensazioni. Per trovare l'andatura per i 10 km, immagina di correre intensamente per 25 giri su una pista all'aperto o 10 km su strada. Per i 5 km, l'andatura deve essere più veloce. Per un chilometro e mezzo, ancora di più. Hai marce diverse e ti sorprenderà scoprire quanto conosci già il tuo corpo e la sua forma fisica.