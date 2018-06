DURANTE Porta con te una bottiglia d'acqua durante la corsa e bevi qualche sorso ogni 15-20 minuti; in alternativa, assicurati di fare tappa a una fontana durante il tuo percorso. Se hai in programma di macinare chilometri per più di un'ora, è consigliabile assumere anche una bevanda energetica che contenga elettroliti (sodio, potassio, ecc.). Per sicurezza, porta con te dei contanti da usare se dovessi restare a corto di acqua o per acquistare un'altra bevanda nel caso in cui decida di prolungare la corsa. Se stai correndo una gara, concediti qualche sorso ogni volta che passi accanto a un punto di ristoro, anche solo qualche sorso d'acqua.