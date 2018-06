ORGANIZZATI IN ANTICIPO

"Lo scopo è rendere la tua routine di allenamento in viaggio quanto più simile alla routine di allenamento di tutti i giorni",afferma McHenry. "Preparati per la tua destinazione e pensa a cosa portare con te per raggiungere questo obiettivo." Prenota un hotel con sala pesi se questa attività fa parte del tuo normale allenamento; controlla se ci sono piste nelle vicinanze se vuoi fare qualche sessione di allenamento per la velocità; sfrutta l'app Nike+ Running per cercare itinerari di corsa locali (su pista o su sentiero) prima di arrivare; infine, non dimenticare di controllare se sono previste sessioni di allenamento NRC nella meta del tuo viaggio.