PERCHÉ: lavorare su quadricipiti, fianchi e glutei aumenta la mobilità e la flessibilità, proteggendoti da alcuni dei più comuni infortuni del running.

COME: esegui una corsa a ginocchia alte. Spingi e atterra sempre sugli avampiedi (non sui talloni). A ogni passo, solleva le ginocchia al di sopra della vita. Spingi le braccia in avanti e all'indietro evitando di sporgerti troppo in una direzione o nell'altra. Anche se il ritmo dovrebbe essere veloce, prenditi il tempo che ti serve e rimani concentrato sul movimento.

MENTRE CORRI: esegui movimenti ampi e lunghi per preparare il tuo corpo a una maggiore potenza. Fai in modo che ogni passo ti spinga in avanti, e non verso l'alto.