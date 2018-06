A chi non piacerebbe avere un addome scolpito? In realtà, il vero vantaggio degli allenamenti mirati per l'addome è che questi esercizi consentono di rafforzare la muscolatura di addome e schiena che ottimizza stabilità e postura, migliora la tua forma fisica e ti rende un runner più veloce e in forma. Tutti sappiamo che un atleta più forte è un runner più veloce, e non ci sono scorciatoie per il successo. Tuttavia, puoi cominciare inserendo nel tuo allenamento qualche esercizio di potenziamento semplice ma efficace. Se sei un principiante, prova a inserire questi esercizi mirati per i runner di Dafne Schippers - campionessa mondiale 2015 dei 200 metri - nelle fasi di riscaldamento o defaticamento qualche volta a settimana. Ecco un estratto del suo allenamento Core Control di 12 minuti dell'app Nike+ Training Club.