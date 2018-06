STAI LEGGENDO READY, SET, GO La tua guida definitiva per iniziare a correre. Nel mondo del running corriamo insieme perché crediamo in questa semplice verità: potenzialmente,

siamo tutti runner. Ebbene sì, anche tu. Ma non abbiamo iniziato dal gradino più alto. Abbiamo iniziato come principianti. Abbiamo

faticato durante le prime corse, quelle più difficili, abbiamo attraversato momenti "no" e

giornate di entusiasmo, quando abbiamo superato i limiti che pensavamo di avere. E poi

abbiamo finalmente capito che essere runner non si limita al semplice atto della corsa.

C'è un runner dentro ognuno di noi. Ed è per questo che Nike+ Run Club è qui per aiutarti a iniziare. Vieni a correre con noi. Paure, dubbi e preoccupazioni restano. Prima di tagliare il traguardo finale, desideriamo eliminare

alcune delle paure più frequenti che accomunano i principianti della corsa.



NON SERVE UN FISICO PARTICOLARE PER ESSERE UN RUNNER Per dirla tutta, se hai un corpo, sei un runner. Punto. Il tuo fisico non ha importanza. Tu sei

un runner, non ci sono dubbi al riguardo. NESSUNO TI GIUDICA PERCHÉ SEI UN PRINCIPIANTE A meno che tu non decida di correre con un gigantesco cartello con scritto "principiante" intorno al

collo,nessuno se ne accorgerà. Forse ti sentirai intimidito, ma la verità è che nessuno ti giudica

quando ti vede correre. Anzi, è probabile che gli altri si sentano ispirati da te. NON DEVI CORRERE TUTTI I GIORNI PER MIGLIORARE La costanza è fondamentale per migliorare, ma non strafare. I giorni di recupero sono importanti

come quelli di allenamento, pertanto è perfettamente normale prenderti un giorno o due di libertà. NON DEVI ASPETTARE DI MIGLIORARE PER CORRERE IN GRUPPO Non lasciarti intimidire dall'idea di correre in un gruppo. Ti consigliamo piuttosto di trovare amici

con cui andare a correre quanto prima. I runner che corrono insieme, spesso corrono meglio

e si sostengono gli uni con gli altri, indipendentemente dall'andatura e dal livello. Ricorda che

puoi correre con noi nelle sessioni organizzate dai Nike+ Run Club. Trova un Run Club vicino a te.