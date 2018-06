Cerchiamo di chiarire almeno qualcuna di quelle “domande frequenti” che una promessa del running come te sicuramente avrà.

CORRERE FA MALE ALLE GINOCCHIA?

Anche se tutte le attività sportive presentano una certa percentuale di rischio, un programma di corsa ben studiato e comprensivo di giorni di recupero è ideale per rafforzare il fisico. Richiedi un consulto medico prima di iniziare il programma di corsa.



DEVO FARE STRETCHING PRIMA DI CORRERE?

I tradizionali esercizi statici dello stretching non sono ideali per i muscoli a freddo. Lo stretching va fatto dopo il riscaldamento. L'allungamento di fianchi, quadricipiti e tendini, come anche altri movimenti più dinamici come la corsa a ginocchia alte, skip A e skip B sono ideali come riscaldamento pre-corsa.



SE CORRO, POSSO MANGIARE TUTTO CIÒ CHE VOGLIO?

No, la corsa non è il tuo lasciapassare per abbuffarti di cibo spazzatura. Il cibo è carburante e un'alimentazione nutriente ti aiuterà a correre al meglio. Ricorda sempre che l'equilibrio è fondamentale. Pertanto, se hai voglia di una fetta di torta, non esitare!



QUAL È IL MODO MIGLIORE DI PORTARE CON ME ACQUA E TELEFONO DURANTE LA CORSA?

Per portare con te ciò che ti serve, acquista shorts con tasche funzionali, fasce da braccio per lo smartphone e cinture leggere per la bottiglietta dell'acqua.

CHE DIFFERENZA C’È TRA CORRERE SUL TAPIS ROULANT E ALL’APERTO?

Il tapis roulant fa scorrere la superficie della corsa sotto ai tuoi piedi ed elimina la resistenza del vento. È ottimo nelle giornate in cui non hai voglia di sfidare il brutto tempo o quando vuoi ridurre l'impatto sul terreno, in quanto solitamente il tapis roulant è ammortizzato.

AIUTATEMI A CAPIRE…

È possibile che tu abbia iniziato a notare alcuni dettagli insoliti di cui normalmente si accorgono solo i runner. Parliamo dello strano e meraviglioso mondo del running.

…LE PERSONE CHE CORRONO IN GRUPPO.

Forse prima non ci facevi caso, ma adesso inizi a notare questi gruppi di appassionati che si ritrovano di prima mattina. Sono formati da persone molto diverse per stazza, età, livello di esperienza e intensità, ma tutti i Run Club hanno una cosa in comune: lo spirito comunitario. Vieni a correre con noi presso una sede di Nike+ Run Club della tua zona.

QUEI MARSUPI TANTO ELABORATI?

Alcuni runner che si allenano per maratone o lunghissime distanze indossano cinture da idratazione per avere sempre a disposizione snack e bevande. Ogni cosa a suo tempo, ma l'idratazione è fondamentale per tutti i runner. Anche se non è sempre necessario portare con te acqua per le corse di breve durata, dovresti pensarci per affrontare i percorsi più lunghi. Quando possibile, pianifica un percorso che ti porti vicino a una fontanella, oppure porta con te qualche spicciolo per acquistare una bevanda.

IL DOLORE AGLI STINCHI?

Il termine tecnico è periostite tibiale. Non è per niente divertente e aumenta quando incrementi troppo rapidamente velocità e intensità dell'allenamento. Un modo per evitarla consiste nell'incrementare gradualmente il carico di lavoro. Una buona regola: durante le corse più lunghe, non aumentare la distanza più del 10% rispetto alla corsa precedente.

E QUESTO FASTIDIOSO DOLORE AL FIANCO?

È piuttosto comune, soprattutto per i principianti, perché il corpo non è abituato a gestire il movimento tipico della corsa. Se hai un crampo sul fianco, respira profondamente e soffia fuori tutta l'aria dall'addome ogni volta. Lo stesso movimento che causa il dolore al fianco, può dare fastidio allo stomaco. Condividiamo il tuo dolore. Nel vero senso della parola. Ma non c'è niente di cui preoccuparsi. Ci siamo passati tutti. Con il tempo, imparerai a modificare le tue abitudini alimentari prima di correre per evitare questi problemi.

E LE PERSONE CHE CORRONO A PIEDI NUDI?

Certo, è bello correre sull'erba e sul terreno morbido, ma non devi ripensare la tua andatura e acquistare scarpe senza differenziale per correre "nel modo giusto". Il modo giusto è a modo tuo.