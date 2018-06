DICONO CHE

LA PRIMA VOLTA

NON SI SCORDA

MAI. CON NOI,

PUOI AVERNE LA CERTEZZA. ALLACCIATI LE SCARPE E CORRI AL

NUOVO RITMO DELLA RIVOLUZIONE. Una scarpa tanto epica richiede una prima

corsa indimenticabile. Per questo ne abbiamo pensata una apposta per te.

Indossa la tua Nike LunarEpic Flyknit

e alza il volume del tuo Trial Track per

un mix al fulmicotone di ritmi elettronici

e consigli di un coach esperto. È un'esperienza

audio pensata per ottimizzare la

corsa guidandoti, al contempo, alla scoperta dei

segreti delle tue nuove scarpe. La prima corsa non sarà mai più la stessa.

E forse nemmeno tu.