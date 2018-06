Durante il primo incontro, il team scientifico ha presentato le strategie relative a idratazione e alimentazione, che in seguito sono state aggiornate mese dopo mese. Abbiamo analizzato temperatura della pelle e livello di sudorazione. I dettagli relativi alla calzata della rivoluzionaria scarpa Nike Zoom Vaporfly Elite e all'abbigliamento della gara sono stati perfezionati meticolosamente. E con l'avvicinarsi della prova, la temperatura è diventata sempre più importante per il team.



Per il successo di Breaking2, la differenza tra la temperatura interna del corpo e la temperatura della pelle era il dato più importante, noto come gradiente di temperatura.



"In pratica, ci interessa osservare come cambia la temperatura interna in relazione alla temperatura della pelle, e vogliamo che i due valori siano il più distante possibile", spiega Brad Wilkins, direttore del team NXT Generation Research presso il Nike Sports Research Lab. "Ciò significa che il gradiente di temperatura dall'interno alla pelle è molto alto." Per mantenere un gradiente di temperatura elevato per ciascun runner, il team si è concentrato sul perfezionamento delle condizioni ambientali nel giorno della gara. Durante la nostra mezza maratona di prova, abbiamo utilizzato monitor interni ed esterni per misurare rispettivamente la temperatura interna e della pelle. In questo modo, abbiamo raccolto tutti i dati necessari per comprendere l'impatto dei fattori termici sulla performance di ciascun atleta. Per cercare di controllare temperatura, nuvolosità e vento, la gara si è svolta nel corso di un periodo di "lancio" di tre giorni. Il team ha scelto la mattinata ideale per la gara nell'arco dei tre giorni, basandosi sul massimo gradiente dall'interno alla pelle, che ha assicurato un impatto minimo dei fattori termici sui risultati degli atleti in termini di performance.



Un altro fattore importante influenzato dall'ambiente è l'idratazione. In allenamento, il team ha pesato i runner prima e dopo la corsa, per capire la quantità d'acqua espulsa da ogni atleta attraverso il sudore. Successivamente, il nostro team ha osservato il modo in cui il corpo di ciascun runner risponde alle rispettive strategie di idratazione con una soluzione appositamente studiata di acqua e zucchero. Gli altri test, come l'imaging muscolare, mostrano il livello di carboidrati nei muscoli degli atleti. Si tratta di un dato cruciale, in quanto i carboidrati possono aiutare i runner a evitare l'esaurimento fisico, che è uno dei tratti caratteristici della maratona. Al contrario, una quantità eccessiva di carboidrati può disturbare lo stomaco e causare problemi.