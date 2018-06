RAGAZZI I ragazzi stanno ancora sviluppando forza e coordinazione, ma non per questo devono rinunciare a prestazioni ideali in partita. Le scarpe Nike per ragazzi offrono molte delle tecnologie avanzate presenti nei modelli per adulti, ma adattate alle necessità di piedi in crescita. Gamma di misure: 35,5 – 40 Intervallo di misurazione: 21,6 cm - 24,5 cm