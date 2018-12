DOMANDE FREQUENTI SULL'ACQUISTO DI SCARPE PER BAMBINI

Quali sono le scarpe più adatte per la scuola? In Nike, ci impegniamo a creare scarpe abbastanza resistenti e flessibili da rispondere alle esigenze dei giovani atleti in fase di crescita e in continuo movimento. Mentre tutte le scarpe Nike Young Athlete sono perfette per giocare ogni giorno, alcuni modelli sono progettati appositamente per uno sport in particolare. Questi modelli sono realizzati in base ai requisiti di ogni singolo sport, per aiutare i giovani atleti a raggiungere le migliori prestazioni (ad es., scarpe da running per la corsa, scarpe da basket per il basket). Con quale frequenza dovrei acquistare nuove scarpe? I modelli Nike sono pensati per durare nel tempo, ma i bambini crescono velocemente. È consigliabile controllare se una scarpa calza alla perfezione ogni sei mesi. Le scarpe Nike possono essere indossate senza calze? Nel caso di sandali e ciabatte? Certamente! Per i modelli con lacci, è consigliabile indossare calze adatte all'attività o allo sport praticato. Perché la scarpa risulta lenta sul tallone? Potrebbe essere dovuto a diverse ragioni. Per prima cosa, controlla che la scarpa sia della misura giusta per il bambino. Quindi, verifica che i lacci siano stretti a sufficienza e che la linguetta sia ben distesa. Infine, assicurati che la calza del bambino sia indossata correttamente. Perché le scarpe a volte sembrano "cigolare"? I bambini camminano su moltissime superfici diverse durante il giorno. Il rumore in genere è provocato dalla frizione tra la suola delle scarpe e le superfici lisce, come pavimenti della palestra o pavimenti trattati con la cera. Come faccio a sapere se le scarpe sono troppo grandi? Il principale indicatore è lo spazio tra il tallone del bambino e la parte posteriore della scarpa; puoi controllare questo spazio con il dito. Per controllare la calzata sulla parte anteriore della scarpa, chiedi al bambino di muovere le dita dei piedi mentre la scarpa è allacciata. Se il bambino riesce a muovere le dita dei piedi da un lato all'altro, probabilmente la scarpa è troppo grande. Nike realizza anche scarpe senza lacci? Proponiamo modelli di scarpe senza lacci per ogni età e in diversi modelli, da ciabatte e modelli in Velcro ® a scarpe dotate dell'innovativo sistema FLYEASE.

CALCIO

Quanto durano le scarpe da calcio? In base alla fascia d'età, i piedi dei bambini crescono rapidamente e spesso è necessario cambiare scarpe prima ancora che siano usurate. In termini di resistenza, le scarpe da calcio durano in genere per 1-2 stagioni per 12 mesi. I bambini possono indossare scarpe per altri sport, come football o baseball, anche per il calcio? È possibile, anche se le altre scarpe sono sconsigliate per giocare a calcio. Possono essere usate anche altre scarpe con tacchetti, come alcuni tipi di scarpa da football, purché non abbiano tacchetti in punta. Visto il tipo di gioco (molte fasi di corsa, molti cambi di direzione), consigliamo sempre di usare scarpe specifiche per il calcio. Cos'è il collare Dynamic Fit? Il collare Dynamic Fit, o "calza", è progettato per offrire supporto e protezione ai giocatori. Grazie a questa tecnologia, il piede sembra collegato meglio alla gamba, per una calzata più stabile. Come si indossano le scarpe con collare? Per prima cosa, allenta i primi 3-4 occhielli della scarpa. In questo modo, tutto il piede scivola facilmente dentro la scarpa.



Quindi, allarga il collare Dynamic Fit allentando le estremità del bordo superiore con i pollici e infila la punta del piede nella scarpa.



Una volta inserita la punta, sposta i pollici sul retro del collare, afferralo dall'esterno e fai scivolare il tallone nella scarpa.



Infine, stringi i lacci e annodali.

RUNNING

Perché la flessibilità è importante? Una flessibilità adeguata garantisce ai piedi comfort e libertà di movimento naturale. Le scarpe flessibili riproducono la sensazione di correre a piedi nudi. Le scarpe da running Nike sono pensate per offrire flessibilità e favorire uno sviluppo sano dei piedi. Quali sono le scarpe più adatte per il running? I modelli Pegasus, Free RN e Flex RN sono un ottimo inizio; nella pagina del sito dedicata alle scarpe da running per bambini puoi trovare decine di modelli tra cui scegliere.