SEMPRE IN GUARDIA Considerato uno dei migliori playmaker dell'NBA, Westbrook si avvicina alla moda con la stessa aggressività che mette nelle sue schiacciate. Ciò che lo ispira è un coraggio che non conosce ostacoli. "Non vi è alcun motivo per cui affermare di non riuscire a fare qualcosa nella vita se prima non ci hai provato. Allora perché non farlo?"