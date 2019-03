COME FUNZIONA NIKE FLYKNIT? Per realizzare una sola tomaia in Flyknit utilizziamo diversi tipi di motivi in maglia. Alcune zone presentano trame più fitte per offrire maggiore supporto al piede, mentre altre assicurano massima flessibilità e traspirabilità. Determiniamo dove posizionare ciascun motivo in base ai dati raccolti da Nike in oltre 40 anni di studi sul funzionamento del piede.