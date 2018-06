AMMORTIZZAZIONE COMBINATA La scarpa LeBron 15 integra un nuovissimo e potente sistema di ammortizzazione, ideato per i giocatori straordinariamente esplosivi come LeBron, che combina le unità Max Air e Nike Zoom Air. "LeBron adora Max Air", spiega Petrie. Con questa combinazione, sarà in grado di correre e saltare a tutta velocità, tornare in posizione con energia, attutire gli impatti e cambiare rapidamente direzione, tutto ciò approfittando della massima spinta in avanti. "Offre tutto ciò che ti aspetteresti da Zoom Air, con in più il comfort di Max Air", afferma Petrie.