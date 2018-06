CALZATA PERFETTA Grosso e il suo team volevano anche limitare lo spazio in eccesso all'interno della scarpa, per impedire al piede di scivolare e permettere così a Kyrie di effettuare scatti esplosivi senza sprecare energia. "Ci siamo concentrati molto sulla calzata della scarpa, affinché fosse molto più reattiva e seguisse i movimenti di Kyrie". Il team si è ispirato alla fascetta a strappo della Kyrie 2 e ha creato un sistema di supporto interno realizzato in fibre Flywire ultra leggere e resistenti che agiscono come cavi di supporto. In seguito, il team ha integrato una fascia sull'avampiede per assicurare la massima stabilità.