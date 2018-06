A SPORTOLÓK MEGLÁTÁSAIT ÉS EGY VÉDJEGYZETT NIKE-INNOVÁCIÓT ÖTVÖZVE A NIKE EGY FORRADALMIAN ÚJ RUHADARABOT ALKOTOTT MEG, MELY DECEMBER 1-TŐL LESZ ELÉRHETŐ. A Nike Pro Hijab elkészítése egy éve kezdődött, alapötlete azonban sokkal korábbra, a Nike eredeti küldetéséhez nyúlik vissza,mely a sportolók szolgálatáról szól egy kis pontosítással: ha van tested, sportoló vagy.





Márkánk elkötelezettségét remekül példázzák a Közel-Keleten nyitott üzleteink, a kiváló női Nike-sportolók ihlette kollekcióink, a női sportversenyek, a Nike Run Clubok, valamint az NTC alkalmazás arab nyelvű verziója





.Az elmúlt években számos beszélgetést folytattunk a világ elitjébe tartozó sportolókkal a Nike világközpontjában, és ennek során világossá vált számunkra, hogy milyen hátrányt jelent a versenyzésben a hagyományos hidzsáb viselete. Amna Al Haddad, az Egyesült Arab Emírségek súlyemelőnője például elmondta, hogy a hagyományos hidzsáb súlya, az, hogy emelés közben viszonylag könnyen elmozdul, valamint hogy nem szellőzik, rendre megzavarja az összpontosításban. Részletesen mesélt arról is, milyen nehéz volt sporthidzsábot találnia. Mivel csak egyetlen olyan darabbal rendelkezett, amelyben versenyezni is tudott, a versenyek idején minden nap végén ki kellett mosnia.





A Nike tervezőcsapata az Amnától kapott információkat a márka már létező innovációival kombinálva alkotta meg az új sporthidzsáb első prototípusát, amelynek példányait a súlyemelőnőnek és több más, hidzsábban sportoló társának adták tesztelésre. A tőlük kapott számos visszajelzésből egyértelművé vált, hogy azt szeretnék, ha a hidzsáb még könnyebb és puhább lenne.





A visszajelzések alapján a technikai aláöltözetekért felelős Nike Pro csapata megvizsgálta, miként lehet a Nike Pro egyéb termékeihez hasonló sporthidzsábot alkotni – olyat, amely tökéletesen, mintegy második bőrként illeszkedik a testhez. Az új prototípusok ezt a célt szem előtt tartva készültek el.





Az újabb ruházatot ezután ismét a Nike kiemelkedő sportolói tesztelték, köztük például az Egyesült Arab Emírségek első, nemzetközi versenyen induló műkorcsolyázója, Zahra Lari, vagy Manal Rostom, a Nike Run Club edzője. A Közel-Kelet számos hétköznapi sportolója, köztük futók és kerékpárosok is elmondták véleményüket az új sporthidzsábról. A Nike összegyűjtötte a sportolók teljesítménnyel és a ruhadarab megjelenésével kapcsolatos észrevételeit is. Mivel minden ország sajátos hidzsábstílussal rendelkezik, az ideális dizájnnak egyesítenie kell magában a különböző változatokat. A márka kikérte az ügy szószólói és a helyi közösségek véleményét is, hogy a dizájn biztosan megfeleljen a kulturális követelményeknek.





A kialakított prototípusok lelkes érdeklődést váltottak ki, az utolsó észrevétel pedig a szabás módosítására irányult, hogy sokféle arcmérethez és -formához tudjon igazodni. Az egyéni beállítást lehetővé tévő – de egyben a ruhadarab súlyát is megnövelő – állítómegoldás helyett a tervezők inkább két külön méretben készítették el a hidzsábot: a kisebbik XS/S, a nagyobbik M/L méretnek felelt meg. A további finomítások, illetve újabb tesztelések után végül megszületett a végeredmény: a Nike Pro Hijab.





Ez a Nike által használt legjobb légáteresztésű anyag: a könnyű poliészteren apró, stratégiai pontokon elhelyezett lyukak találhatók, amelyek optimális szellőzést tesznek lehetővé. Az anyag emellett teljes takarást biztosít, tapintása pedig kellemesen puha. A háló emellett rugalmas, ezért egy elasztikus szegéllyel párosítva személyre szabott illeszkedést tesz lehetővé, mely mind a viselője fejformájának, mind a sportágnak megfelel. A korcsolyázás például sokkal szorosabb illeszkedést kíván a pörgések miatt. A hidzsáb hátulja hosszított, hogy ne tudjon elcsúszni a helyéről. A nyakrésznél bolyhos cérnát használtunk, ami megakadályozza, hogy az izzadság kidörzsölje és irritálja a bőrt.





A sportolók kérésére a tervezők pontosan a bal fül fölé helyezték el a jellegzetes Nike Swoosh emblémát, mely kiemeli a hidzsáb csúcsteljesítményt elősegítő képességét. A sporthidzsáb alapszínválasztéka – fekete és sötétkék – a sportolók semleges sötét árnyalatokat igénylő kérése alapján született. A Nike Pro Hijabhoz hasonló forradalmi termékeinkkel kívánjuk támogatni korunk úttörő szerepet játszó muzulmán sportolóit, és még több olyan hölgyet és lányt szeretnénk így inspirálni, akiknek ebben a régióban még mindig akadályokkal és korlátokkal kell szembenézniük, ha a sportolásról van szó: hét lány közül kevesebb mint egy vesz részt legalább 60 perces helyi sporttevékenységekben A NIKE PRO HIJAB DECEMBER 1-TŐL LESZ ELÉRHETŐ.