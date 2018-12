CSOKOLÁDÉS-KÓKUSZOS-KÁVÉS PROTEINSZELET (Kb. 12 db)

„Amellett, hogy nagy mennyiségű fehérjét tartalmaznak, ezek a szeletek mérsékelt adag szénhidráttal is ellátnak (a datolya révén), és kiegyensúlyozott, egészséges zsírokat is biztosítanak (a kókusz és a makadámiadió révén)” – árulja el Weller. Ráadásul antioxidánsokat és ásványi anyagokat, például magnéziumot is tartalmaznak, így segítik az elektrolit-háztartás egyensúlyának fenntartását.