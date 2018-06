5 km



Újdonság még számodra a futás? Akkor azért érdemes az 5 km-es versenyre jelentkezned, mert egy határozott célt ad, amiért dolgozhatsz – ez pedig az egyik legjobb módja annak, hogy jobb futóvá válj. Az 5 km-es versenyre való edzés ráadásul tökéletesen ötvözi a sebességet és az erőt, így remek módot kínál a gyakorlott futóknak is, akik a tempójukat szeretnék növelni.



Ahhoz, hogy megbirkózz vele, a következők kellenek:



Az 5 km-es versenyre való felkészülés hossza teljes mértékben attól függ, hogy mit szeretnél elérni. Ha egyszerűen az a célod, hogy teljesítsd, akkor amint biztos vagy abban, hogy le tudsz futni 5 kilométert, már be is állhatsz a rajtvonalhoz. Ha azonban a személyes rekordodat szeretnéd megdönteni, akkor elég időt kell adnod magadnak, hogy szellemileg és fizikailag is felkészítsd magad – bármit is jelentsen számodra a siker. Általánosságban arra kell törekedned, hogy minden héten két sebességnövelő futást és egy hosszú futást (egy-két regeneráló futással megspékelve) teljesíteni tudj.