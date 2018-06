„Amióta csak elkezdtem nagyobb távokat futni, egészen a félmaratonig és a maratonig eljutva, azóta kezdtem ténylegesen felismerni, mennyire befolyásolja a táplálkozás a teljesítményemet” – mondja a 10 000 méteres táv amerikai csúcstartója, Shalane Flanagan. „Szó szerint annyira fontos, mint az alvás vagy a futással töltött idő. Az egészséges étkezés segít a regenerálódásban, boldoggá tesz és összességében az edzésemet is jobbá teszi.” A ténylegesen „egészséges étkezés” elsajátítása azonban nem mindig bizonyul könnyűnek. „Régebben hajlamos voltam azt gondolni, hogy számolnom kell a kalóriákat és alacsony zsírtartalmú ételeket kell fogyasztanom, ezért teljesen át kellett állítanom az agyamat” – mondja Flanagan, aki elismeri, hogy korábban nem mert a konyha közelébe menni. Elyse Kopeckytől kért segítséget, akivel régen együtt futott az Észak-Karolinai Egyetem Chapel Hill-i kampuszán, és aki szakácsként a National Gourmet Institute for Health and Culinary Arts-on végzett. A világszínvonalú maratonfutó most már rendszeresen készít ételeket az otthoni alapanyagokból, teljes értékű élelmiszerekből – különösen versenyszezonban. „A futóknak szükségük van a maximális tápanyagellátásra a hosszú futásaik során, ezért ahelyett, hogy a legújabb táplálkozási trendek betartása miatt aggodalmaskodnának, inkább tápanyagokban rendkívül gazdag, tápláló ételeket kell enniük, amelyek sok egészséges, jó minőségű zsírt tartalmaznak” – javasolja Kopecky. A két barát nemrég összefogott, hogy egy futóknak szóló szakácskönyvet állítsanak össze. A „Run Fast, Eat Slow” című könyv [runfasteatslow.com] (megjelent: 2016. augusztus, Rodale) Shalane számos, verseny előtt fogyasztott személyes kedvencét tartalmazza, például az alábbi három receptet is. Ezek mindegyike megfelelő arányban tartalmaz szénhidrátokat, fehérjét, zsírt, vitaminokat, ásványi anyagokat, és persze ízekben is gazdagok, hogy segítségükkel teljesíteni tudd a kilométereidet. Megjegyzés: Soha ne próbálj ki semmi újat a verseny napján (vagy az előtte való este) – inkább a hosszú edzőfutásaid előtt ismerkedj meg ezekkel az ételekkel, hogy előbb lásd, hogyan reagál rájuk a tested.