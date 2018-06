Senki sem szeret lassú idővel indulni a versenyeken. Eldördül a startpisztoly, és azt érzed, hogy a lehető leggyorsabban kell futnod, amíg csak bírod. Ez teljesen természetes. Ha azonban az a célod, hogy jó idővel végezz (vagy egyáltalán célba érj), jobb taktika, ha lassabb, egyenletes tempóban indítasz, és fokozatosan emeled a sebességet, hogy ne ess össze a célvonal előtt. Annak érdekében, hogy mentálisan is fizikálisan is képes legyél erre, hasznos lehet, ha az edzéseidbe negatív részidőket is beépítesz (azaz a futás második felét gyorsabb tempóban futod, mint az első felét).

„Ha ezt szem előtt tartva végzed edzéseidet, és hozzászoktatod a testedet a különböző tempókhoz, a sport egyik legjobb érzését tapasztalhatod meg – azt az érzést, hogy a verseny második felében erősebb és hatékonyabb vagy” – mondja Jason Rexing, a Nike+ Run Club (NRC) San Franciscó-i edzője. „Nincs annál jobb motiváció, mint amikor az egyik versenyzőt a másik után lehagyva saját személyes rekordod felé tartasz.”

Az alábbiakban egy rövid összefoglalást olvashatsz arról, hogy hol (és hogyan) építheted be a negatív részidőket a rutinodba.