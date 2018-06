KÖZBEN Vigyél egy vizespalackot a futásra, és 15–20 percenként kortyolj belőle párat, vagy tervezd úgy, hogy útba essen egy kút a futás közben. Ha több mint egy órán keresztül fogod róni az utakat, tanácsos olyan sportitalt magaddal vinned, mely elektrolitokat (nátrium, kálium stb.) is tartalmaz. A biztonság kedvéért legyen nálad készpénz is, hogy ha elfogy a vized, vagy a tervezettnél messzebbre mész, tudj venni valahol egy italt. Ha versenyen indulsz, minden frissítőponton igyál valamit, még ha az csak egy kis víz is.