JOBB FORMÁBA HOZ Smith edző hatékony módszerei kezdők számára is elérhetőek, és nagyon népszerűek a profik körében is. Sokféleképpen használhatod ezt az útmutatót: Használd önálló edzésként Építsd be a már meglévő edzéstervedbe Végezz egyéni gyakorlatokat futás előtt és után