VIGYÁZZ, KÉSZ, RAJT Átfogó útmutató a futás elkezdéséhez. A Futás világában együtt futunk, mert mindannyian ugyanazt valljuk: futásra születtünk. (Igen, még te is.) Mi sem így kezdtük. Kezdő futóként indultunk. Nem maradtak ki az első futások, a kínnal járó futások, a „jaj, ez szörnyű” futások és a „NAHÁT, nem is tudtam, hogy ennyi van bennem” futások. Aztán rájöttünk, hogy futónak lenni nemcsak magáról a futásról szól. A futólélek mindannyiunkban ott rejlik valahol. A Nike+ Run Club segít a kezdetekben. Gyere, és fuss velünk. Maradhat még benned némi félelem, kétely vagy akár aggodalom. Mielőtt átfutsz a célszalagon, szeretnénk eloszlatni néhányat a sok kezdő futóban élő leggyakoribb félelmek közül.



NEM KELL EGY ADOTT TESTFELÉPÍTÉS AHHOZ, HOGY FUTÓ LEGYÉL Az igazság az, hogy ha van tested, akkor futó vagy. Ennyi az egész. Nem számít, milyen a tested – nem is kérdés, hogy futó vagy. SENKI NEM ÍTÉL EL AZÉRT, MERT KEZDŐ FUTÓ VAGY Hacsak nem lóg egy óriási „újonc” tábla a nyakadban, senki nem fogja tudni, hogy az vagy. Lehet, hogy bátortalannak érzed magad, de az igazság az, hogy senki nem ítélkezik feletted, amikor futni látnak. Sokkal valószínűbb, hogy ösztönzőleg hatsz rájuk. NEM KELL MINDENNAP FUTNOD AHHOZ, HOGY JOBBÁ VÁLJ Futásod javításához fontos a következetesség, de ne vidd túlzásba. A regenerálódás ugyanolyan fontos, mint a keményebb edzés, szóval nyugodtan hagy ki egy-két napot. NEM KELL VÁRNOD, AMÍG JOBB FUTÓ LESZEL, HOGY MÁSOKKAL EGYÜTT FUTHASS Ne riadj vissza a csoportban futástól. Ami azt illeti, inkább hamarabb keress futótársakat, mint később. Az együtt futók gyakran futnak erőteljesebben, egymást támogatva, tempótól és szinttől függetlenül. Ne feledd, hogy velünk is futhatsz az NRC élő futásain. Keress egy futóklubot a közeledben.