GRATULÁLUNK. MEGCSINÁLTAD! Teljesítetted a Vigyázz, kész, rajt programot. Lehet, hogy nem hittél nekünk, de már kezdettől fogva futó voltál. Mostanra már magad is megbizonyosodhattál róla. FUTÓ VAGY Megtanultad, hogyan oszd fel a kilométereket. Tanultál a regenerálódásról. Tanultál a keresztedzésről. Messzire futottál. Okosan futottál. GYORSAN futottál. Bizonyítottad, hogy készen állsz az újdonságra. Bizonyítottad, hogy képes vagy elvégezni ugyanazokat az edzéseket, mint az élsportolók. Bizonyítottad, hogy mindig is képes voltál rá. A futás világa a tiéd. SZÓVAL, HOGYAN TOVÁBB? Ezután is fuss tovább. Egy életen át tartó futótörténet kezdő fejezeténél jársz. Van egy bevált mondásunk, amely szerintünk minden futópályafutásra igaz... NINCS CÉLSZALAG A futás kaland. Olyan helyekre juttathat el, amelyek meghaladják a képzeletedet. Gyorsabban vagy messzebbre szeretnél futni? Versenyezni szeretnél? Vagy inkább egy futóklubhoz csatlakoznál? Megoldjuk…