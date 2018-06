MIRE SZÁMÍTHATSZ? Ha egy-egy hegyet vagy bármilyen emelkedőt iktatsz be a futásodba, erősebbé tesz majd, ez nem kérdés. Nem csupán a kardiovaszkuláris rendszeredet teszi alaposan próbára, de a farizmaidat is erősebbé teszi, és javítja a futásod hatékonyságát is.