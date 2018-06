Tisztázzunk néhányat azok közül a bizonyos gyakori kérdések közül, amelyek újdonsült futócsillagként esetleg felmerülhetnek benned. A FUTÁS ROSSZAT TESZ A TÉRDEMNEK? Míg bármilyen sporttevékenység potenciális veszélyeket rejt magában, egy észszerű futóterv, amelynek a regenerálódás is a részét képezi, segíthet erősebbé válni. Mielőtt úgy döntesz, hogy a futást választod, kérj orvosi tanácsot.

NYÚJTSAK FUTÁS ELŐTT? A hagyományos statikus nyújtások nem tesznek jót a még hideg izmoknak. A nyújtást hagyd azutánra, amikor már bemelegítettél. A csípőt, a combizmokat és a combhajlító izmokat nyújtó gyakorlatok, valamint a dinamikusabb mozgások, például a térdfelhúzások, az indiánszökdelések és a nyújtott lábbal végzett indiánszökdelések remekül felkészítik a testedet a futásra.

A FUTÁS AZT JELENTI, HOGY AZT EHETEK, AMIT AKAROK? Nem, a futás nem jelenti azt, hogy korlátlan mennyiségben fogyaszthatod a kedvenc egészségtelen ételedet. Az étel energia, így a tápláló étrend segít abban, hogy jobban fuss. De ne feledd, hogy az egyensúly a lényeg. Úgyhogy ha éppen egy kis tortára vágysz, nem mindig kell nemet mondani!

HOGYAN TUDOM IDEÁLIS MÓDON MAGAMMAL VINNI A VIZEMET ÉS A TELEFONOMAT FUTÁS KÖZBEN? Válassz praktikus zsebekkel ellátott rövidnadrágokat, okostelefon-tartó karpántokat és ultrakönnyű vizespalack-tartó övtáskákat a kellékeid hordozásához. MI A KÜLÖNBSÉG A FUTÓPADON ÉS A SZABADBAN VÉGZETT FUTÁS KÖZÖTT? A futópad elhúzza a talajt a lábad alatt, és nem kell számolnod a szél ellenállásával. Jó választás lehet olyan napokon, amikor nem bírod elviselni az időjárással való küzdelmet, vagy enyhíteni szeretnéd a talajra érkezés erejét, hiszen a legtöbb futópad párnázott. MI A HELYZET... Lehetséges, hogy elkezdtél észrevenni néhány szokatlan dolgot, amit csak a futók vesznek észre. Vizsgáljuk meg közelebbről a futás különös és csodálatos világát. A CSOPORTOSAN FUTÓKKAL? Lehet, hogy eddig észrevétlenül húztak el melletted, de most kezded észrevenni ezeket a hajnali futóklubosokat. Különböző méretű és korú, valamint eltérő szintű és intenzitású tapasztalattal rendelkező embereket egyesítenek, de egy dolog minden futóklubról elmondható: közösségformáló erejük van. Gyere, és fuss velünk a közeledben található valós NRC helyszíneken. AZOKKAL A KOMOLY ÖVTÁSKÁKKAL? Néhány futó, aki igazán hosszú távon edz, folyadékpótlást elősegítő övtáskát visel, amelyben harapnivalókat és italokat tud tárolni. Egyelőre még nincs szükséged erre a sok kellékre, de a folyadékpótlás minden futónak fontos. Nem mindig kell magaddal vinned vizet a rövid, gyors futásokra, de ha hosszabb futásra készülsz, akkor érdemes vinned vizet. Ha lehetséges, akkor úgy tervezd a futásodat, hogy egy ivókút mellett is elhaladj, vagy pedig legyen nálad pénz, amiből venni tudsz magadnak innivalót, amikor úton vagy. EZZEL A FURCSA FÁJDALOMMAL, AMIT A SÍPCSONTOMBAN ÉRZEK? A futók ezt sípcsont körüli fájdalomnak hívják. A sípcsont körüli fájdalom nem kellemes dolog, és akkor alakul ki, amikor túl hamar növeled az edzési sebességet és intenzitást. Elsősorban úgy tudod elkerülni, ha fokozatosan, óvatosan építed fel az edzésedet. Egy remek szabály: hosszabb futások esetén 10%-nál ne menj messzebbre a korábbi futásaidhoz képest. EZZEL AZ IDEGESÍTŐ FÁJDALOMMAL, AMIT AZ OLDALAIMBAN ÉRZEK? Az ilyesmi különösen a kezdőknél gyakori, mert a tested nincs hozzászokva a futás által okozott ringatózáshoz. Ha görcsöl az oldalad, lélegezz mélyeket, minden egyes lélegzetvételnél kipréselve a levegőt a hasadból. Ugyanaz a ringatózás, amitől fáj az oldalad, a gyomrodat is fel tudja kavarni. Átérezzük a fájdalmadat. Szó szerint. De azért nem kell annyira aggódnod. Mi is ismerjük ezt az érzést. Idővel meg fogod tanulni, hogyan változtass az étkezési szokásaidon, mielőtt futni mennél, így elkerülheted az ilyen problémákat. AZOKKAL, AKIK MEZÍTLÁB FUTNAK? Biztos, hogy jó érzés úgy kocogni, hogy puha fű és sár van a talpaid alatt. De bármit is hallottál esetleg, nem kell újraalakítanod a lépéseid ritmusát és lejtéssel nem rendelkező cipőt venned, hogy „megfelelően” fuss. Az a megfelelő, ami neked jó.