EDZENED KELL AHHOZ, HOGY

GYORSABBAN, FITTEBBEN ÉS ERŐSEBBEN FUSS

MINDEN FUTÓ EGYBEN SPORTOLÓ IS Tudod mit? Nem csupán futó vagy. Hanem sportoló is. A keresztedzés az egyik legnagyszerűbb módja a regenerálódásra szánt nap kihasználásának. NEM ELÉG CSUPÁN FUTNOD,

HOGY JAVÍTSD FUTÁSOD Az erős mélyizmok felépítésétől a hosszú léptekhez szükséges láberősítésig a keresztedzés segít jobban futni. A NIKE+ TRAINING CLUB HASZNÁLATA Az NTC edzéseivel erősebb, gyorsabb és fittebb futóvá válhatunk. Javasoljuk, hogy a regenerálódás napján eddz az NTC App segítségével, vagy edzéssel egészítsd ki a futást. Kattints ide, és tekints meg néhány NTC edzést az induláshoz. ERŐNLÉTBŐL: ÜDÍTŐ GYAKORLATOK Bevezetés a magas intenzitású intervallumedzésbe, a test minden részét igénybe vevő mozdulatokkal.

ERŐNLÉTHEZ: PÖRGŐS KARDIÓEDZÉS Javítsd a reakcióidőd, és fejlessz szálkás izmokat erőteljes és kitartott mozdulatokkal. NYÚJTÁSHOZ: JÓGAGYAKORLATOK FUTÁSHOZ Hajlíts, lélegezz mélyet, és találd meg egyensúlyodat ezzel a hatperces, jóga ihlette, futást támogató programmal. Edzés előtt vagy után is használható. TÖRZSRE: A TÖRZS STABILITÁSÁT JAVÍTÓ EDZÉS Az edzés a mélyizmokat állítja a középpontba, és erősíti a csípőízületet támasztó izomcsoportokat, hogy lépteid erőteljesebbé válhassanak. TÖRZSRE: A HAS ÉS A KAROK EDZÉSE Ez az erőnléti edzés felváltva tornáztatja a felső- és az alsótest izomcsoportjait, miközben a mélyizmok folyamatosan aktívak.